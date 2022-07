Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Die "Party des Jahres" steigt an der Rücklenmühle bei Gabelbach

Das Freizeitgelände an der Rücklenmühle bei Gabelbach ist so gut wie fertig. Das wird am Samstag groß gefeiert.

Plus Landkreis Augsburg und Kreisjugendring feiern am Samstag auf dem Zeltplatz an der Rücklenmühle bei Gabelbach. Mit buntem Programm wird der Platz wieder eröffnet.

Von Katja Röderer

Knapp fünf Millionen Euro hat die Sanierung des Zeltplatzes an der Rücklenmühle bei Gabelbach gekostet. Mit einer Bühnenshow und einem bunten Rahmenprogramm präsentiert der Landkreis das Vorzeigeprojekt nun am Samstagnachmittag stolz der Öffentlichkeit. Gleichzeitig feiert der Landkreis hier sein 50-jähriges Bestehen und der Kreisjugendring seinen 75. Geburtstag. Es soll die "Party des Jahres" werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen