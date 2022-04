Landkreis Augsburg

vor 22 Min.

Die Staudenbahn soll 2026 elektrisch fahren

Plus Für die Reaktivierung der Strecke gibt es einen neuen Fahrplan. Und der hat für die bereits beschafften Dieselloks keine Verwendung mehr.

Von Christoph Frey

Neuer Anlauf für die Staudenbahn: Das aufs Wartegleis geratene Nahverkehrsprojekt soll mithilfe vieler Millionen aus Berlin und einer Bürgschaft des Landkreises Augsburg wieder an Fahrt gewinnen. Schon 2026 soll die Strecke elektrifiziert sein, sodass die neue Staudenbahn an den Start gehen könnte. Diese Botschaft verkündeten der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter und Landrat Martin Sailer (beide CSU) am Montag. Grundlage ist ein neues Gutachten.

