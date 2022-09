Eduard Oswald wird 75: Das sagt Kohls Ex-Minister über Freundschaft in der Politik

Plus Vor neun Jahren hat sich der langjährige Bundestagsabgeordnete aus dem Politik-Betrieb zurückgezogen. So hoch wie er ist noch kein Politiker aus dem Augsburger Land gestiegen.

Wenn Menschen heutzutage auf ihn zukommen und ihn ansprechen, dann freut ihn das. Dass das seltener geworden ist im Laufe der vergangenen Jahre, liegt in der Natur der Sache. Seit knapp neun Jahren ist er aus dem Geschäft und Polit-Pensionär, am heutigen Dienstag feiert er seinen 75. Geburtstag: Eduard Oswald.