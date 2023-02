Landkreis: Volkshochschulen-Fusion ist vorerst vom Tisch

Mit zwei neuen Leiterinnen hat die Volkshochschule Augsburger Land das neue Jahr begonnen. So soll es nun weitergehen.

In Kürze beginnt das Frühjahr-/Sommersemester der Vhs Augsburger Land und mit ihm bringen zahlreiche neue Kursangebote frischen Wind in die mehr als 30 örtlichen Volkshochschulen des Landkreises Augsburg. Verantwortet wird das neue Programm, das nun an verschiedenen Auslagestellen, aber auch online zur Verfügung steht, zum ersten Mal von einem neuen Führungsteam. Denn seit Kurzem bilden Susanne Kuffer als pädagogische Leiterin und Susanne Gribl als Geschäftsführerin die Doppelspitze der Volkshochschule.

Die beiden Frauen haben nun die bisherige pädagogische Leiterin und Geschäftsführerin Christa Steinhart abgelöst. Die 55-Jährige hat wiederum die Leitung der Volkshochschule Lindenberg-Westallgäu übernommen. Dort wird derzeit eine Fusion der bestehenden Volkshochschulen zu nur einer im gesamten Landkreis Lindau vorbereitet. Ähnliches, nämlich eine Fusion der Volkshochschulen Augsburg-Land und Augsburg Stadt, ist seit einiger Zeit ebenfalls im Gespräch.

Mehr Aufgaben im Augsburger Land für die Volkshochschule

Aufgrund der gestiegenen Aufgabenfülle und dem gewachsenem Personalkörper waren sich Vorstandsteam und Geschäftsführung einig, dass es sinnvoll ist, die Leitung der Vhs Augsburger-Land künftig wieder in die Hände einer Doppelspitze, bestehend aus einer pädagogischen Leitung und einer Geschäftsführung, zu geben, heißt es aus dem Landratsamt. Eine solche Doppelspitze hatte es schon gegeben, bevor Christa Steinhart angetreten war. Sie hatte zunächst die pädagogische Leitung inne. Geschäftsführer war damals Erich Engel.

Die Wahl für die neue Doppelspitze ist dabei auf Susanne Kuffer und Susanne Gribl als Doppelspitze gefallen. "Beide kennen die Vhs aus ihrer beruflichen Vergangenheit und freuen sich auf die neuen Herausforderungen." Nach Informationen unserer Redaktion war die bisherige Leiterin umstritten und es gab wiederholt Unstimmigkeiten mit örtlichen Volkshochschulleitungen.

Vhs Augsburger Land soll eigenständig bleiben

Auf Anfrage unserer Redaktion wird betont, dass die Vhs Augsburger Land weiter eigenständig bleibt. "Aber es gibt natürlich immer Überlegungen, wie Synergien zwischen den einzelnen Vhs in der Region geschaffen und Strukturen gestärkt werden können, zum Beispiel durch die Entwicklung und Durchführung gemeinsamer Angebote für die Bildungsregion Augsburg. Was die zeitweilig diskutierten Pläne für eine Fusion mit der Vhs Augsburg Stadt betrifft, "befinden wir uns weiterhin in ergebnisoffenen Gesprächen. Derzeit gibt es aber keine konkreten Planungen".

Lesen Sie dazu auch

Ein Fokus der Vhs Augsburger Land soll weiterhin auf der Stärkung der klassischen Angebotsstruktur und der örtlichen Leitungen liegen. "Überdies soll natürlich das Thema Digitalisierung weiter vorangetrieben werden."