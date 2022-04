Pleite wie Boris Becker: Wer im Kreis Augsburg in die Insolvenz schlittert

Plus Beim finanziellen Fall von Boris Becker geht es um Millionen. Um einen Schuldner im Kreis Augsburg in den Bankrott zu treiben, genügen knapp 50.000 Euro. Eine Analyse.

Er verdiente Millionen von Euro und gab noch mehr aus. Am Freitag schickt ein britisches Gericht den früheren Tennisstar Boris Becker möglicherweise wegen Insolvenzverschleppung ins Gefängnis. Schuldig gesprochen ist er schon. Es geht nur noch ums Strafmaß. Als Becker vor knapp fünf Jahren für zahlungsunfähig erklärt wurde, lagen seine Schulden laut Medienberichten schätzungsweise bei bis zu 59 Millionen Euro. Das ist mehr als doppelt so viel wie die Summe aller Außenstände, die bei Privatinsolvenzen im Kreis Augsburg zwischen den Jahren 2015 und 2020 entstanden sind.