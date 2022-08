So viele Menschen im Augsburger Land kehren der Kirche den Rücken

Plus Immer mehr Menschen im Landkreis wenden sich von der Kirche ab. Die Zahl der Austritte ist so hoch wie nie. Dekan Thomas Pfefferer ist nicht überrascht. Er sieht mehrere Gründe.

Die Zahl der Kirchenaustritte im Augsburger Land ist so groß wie nie. Das zeigen Daten aller Standesämter im Landkreis. Allein im ersten Halbjahr kehren demnach beinahe so viele Menschen der Kirche den Rücken wie im gesamten Jahr zuvor. Ein Trend zum Austritt ist schon seit Jahren zu erkennen.