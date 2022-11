Wie weit ist der Kreis Augsburg von seinen Klimazielen entfernt?

Plus Seit knapp zehn Jahren gibt es im Augsburger Land ein Konzept zum Klimaschutz. Einige Projekte werden angestoßen. Doch was hat es gebracht?

Das Wetter im Oktober? Wieder mal warm. Um dreieinhalb Grad lag die Durchschnittstemperatur im Augsburger Land über dem langjährigen Mittel. Kein Vergleich zwar zu den Temperaturen in Ägypten, wo bei sommerlichen 28 Grad derzeit die Weltklimakonferenz tagt und nach Mitteln gegen Klimawandel und Erderwärmung sucht, aber der Trend scheint ausweislich der Wetterdaten vorgezeichnet: Es wird wärmer im Augsburger Land.