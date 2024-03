Auto fängt während der Fahrt bei Langweid Feuer

Bei Langweid fängt ein Auto während der Fahrt Feuer. Der 34-jährige Fahrer bemerkt rechtzeitig den Rauch und bringt sich in Sicherheit.

Am Donnerstag Nachmittag geriet ein Auto während der Fahrt in Brand. Der 34-jährige Fahrer war gerade im Gemeindegebiet unterwegs, als er gegen 15.40 Uhr Rauch bemerkte. Daraufhin stellte er sein Auto in der Straße am Sportplatz ab. Er hatte gerade sein Fahrzeug verlassen, als Flammen aus dem Motorraum schlugen. Als die Freiwillige Feuerweht eintraf, stand das Auto bereits voll in Flammen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Der Schaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. (AZ)