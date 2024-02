Eisenbahnwaggon in Langweid-Foret mit Graffiti besprüht

Ein Unbekannter besprüht einen Waggon auf einem Instandhaltungswerk. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Nach Angaben der Polizei, betrat der Täter das Instandhaltungswerk für Züge an der Parkstraße in Langweid-Foret in der Nacht von Montag auf Dienstag. Dort besprühte er dann einen Wagen mit Graffiti. Der Eigentümer schätz den Schaden auf etwa 1000 Euro. (AZ)