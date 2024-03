Musical nimmt das Publikum auf den Weg nach Santiago mit

Plus Der Familienchor Communitas zeigt ein Musical in Langweid und Gersthofen. Die Beteiligten fiebern den Aufführungen im März entgegen.

Im Pfarrheim St. Vitus in Langweid stand die erste Generalprobe auf dem Plan und sofort waren sowohl Darsteller, Sängerinnen und Sänger sowie die Musiker voller Begeisterung dabei. Der Familienchor Communitas studiert das Musical „Der Weg nach Santiago“ ein.

Die Musik dazu schrieb Siegfried Fietz, die Texte stammen von Hermann Schulze-Berndt. Das Musical in Langweid wird mit farbenprächtigen Bildern untermalt, die Arno Gebauer zur Verfügung stellt. Er lief den Jakobsweg selbst und erzählte allen Beteiligten bei einem Bilderabend von seinen Erlebnissen auf dem Jakobsweg.