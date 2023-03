Langweid

11:38 Uhr

Nach 1350 Einsätzen hängt der Langweider Kommandant sein Ehrenamt an den Nagel

Plus Über 32 Jahre lang war Markus Kopold in der Führungsriege der Langweider Feuerwehr. Nun wurde sein Nachfolger gewählt und das Programm der Wehr vorgestellt.

Von Laura Dirr Artikel anhören Shape

Ein letztes Mal konnte Markus Kopold in seiner Amtsperiode als Kommandant die rund 100 aktiven Vereinsmitglieder in der gut gefüllten Fahrzeughalle begrüßen. Nach über 32 Jahren in der Führungsriege der Langweider Wehr stellt Kopold sich nicht mehr zur Wahl. Er blickt auf eine erfolgreiche Zeit im Ehrenamt zurück und stellt das Jahresprogramm vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen