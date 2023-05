Tennisabteilung in Langweid setzt die gute Entwicklung fort

Die Tennisabteilung in Langweid kann sich über neue junge Mitglieder und Veränderungen im Führungsteam freuen. Wer nun zum Vorstand gehört.

Die Langweider Tennisabteilung entwickelte sich auch 2022 positiv. Deswegen war die Jahreshauptversammlung von guter Stimmung geprägt. Bei den Neuwahlen ergaben sich Änderungen im Vorstandsteam und sogar ein komplett neues Vereinsamt.

Bei der Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung im FC Langweid blickte Abteilungsleiter Tim Brandl auf ein gelungenes Jahr 2022 zurück: "Die seit mehreren Jahren bestehende Spielgemeinschaft mit dem CSC Batzenhofen-Hirblingen für den Wettspielbetrieb ist weiterhin ein voller Erfolg." Unter dem Namen TeG Lech-Schmuttertal gingen in der Sommersaison insgesamt acht Mannschaften und in der Winterrunde immerhin vier Mannschaften an den Start. Die Herrenmannschaft spielte in der Winterrunde sogar in der Landesliga. Darüber hinaus konnte die Damen 40-Mannschaft sowohl in der Sommersaison als auch in der Wintersaison in ihrer Gruppe den ersten Platz und damit die Meisterschaft feiern.

13 Kinder kommen neu zur Langweider Tennisabteilung

Auch weiterhin liegt der Langweider Tennisabteilung der Nachwuchs- und Jugendbereich besonders am Herzen. Mit dem „Tolentino-Programm“ wurde 13 Kinder als neue Mitglieder gewonnen. „Der Grundstein für den Fortbestand des Vereins ist damit gelegt,“ berichtete die Jugendleiterin Sabine Brandl. Insgesamt ist bei der Langweider Tennisabteilung in den letzten Jahren eine erfreuliche positive Mitgliederentwicklung zu verzeichnen. „Allein im Jahr 2022 stieg die Mitgliederzahl um über sechzehn Prozent auf nunmehr 151 Tennisspielerinnen und Tennisspieler“, sagte Sportwart Holger Reperger.

Vor den Neuwahlen wurde Thomas Hönl aus dem Vorstandsteam verabschiedet. Hönl war zehn Jahre lang technischer Leiter der Abteilung und verantwortlich für den alle Jahre guten Zustand der Langweider Tennisplätze. Abteilungsleiter Brandl überreichte ihm als Dank ein Geschenk, das „er brauchen kann“. Neuer technischer Leiter wurde Nico Kalkbrenner. Ebenso neu im Vorstandsteam rund um den für zwei Jahre wiedergewählten Abteilungsleiter Tim Brandl sind Sven Mentl als Beisitzer und Stefan Heinzel als Onlinebeauftragter. Dieses Amt wurde neu eingerichtet, um die Präsenz im Internet fortzuentwickeln. Weiterhin gehören der Abteilungsleitung Doris Kratzer (stellvertretende Abteilungsleiterin), Holger Reperger (Sportwart), Sabine Brandl (Jugendleiterin), Bernd Gebauer (Kassier), Michael Graf (Schriftführer) und Gertraud Graf (Beisitzerin) an.