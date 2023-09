Lebensfragen

Meine Frau ist ständig mit ihren Freundinnen auf Achse

Plus Frauen haben oftmals eine engere und intensivere Beziehung zu ihren Freundinnen als Männer. Was aber, wenn es den Partner stört, dass die Frau so viel unterwegs ist?

Dass ihre Frau mit ihrer Freundin unterwegs ist, sind viele Männer gewöhnt. Was aber, wenn diese Aktivitäten Überhand nehmen und der Partner sich vernachlässigt fühlt? Darum geht es in der heutigen Folge der „Lebensfragen“: „Mir machen Dinge wie ein Stadtbummel, eine Shoppingtour oder ein Konzertbesuch keinen Spaß, aber es stört mich auch, dass meine Partnerin so oft ohne mich unterwegs ist."

„Das ist ein heikles Thema“, weiß Martina Lutz. Die Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen der Diözese Augsburg in Augsburg erklärt: „Ohne Zweifel brauchen Paare Intimität.“ Das bedeutet, sie brauchen Zeiten und Räume, in die niemand anderer einbrechen darf, außer im Notfall. „Bei vielen Paaren gelingt das aber nicht gut“, weiß Martina Lutz und berichtet: Manchmal ist es nicht einmal ein Mensch, der diese Intimität zu stören bzw. zu verhindern scheint. In Beratungen zeige sich nicht selten, dass der Partner oder die Partnerin in der Beziehung das Gefühl hat, der Sport, das Fahrrad, die Arbeit oder etwas anderes sei die/der wahre Geliebte. Doch was tun? Die Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle rät: Das Gefühl – „deine Freundin (oder etwas anderes) ist dir wichtiger als ich“ – sollte von beiden Seiten sehr ernst genommen werden.

