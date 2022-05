Das Kinderfest in Leitershofen wird zum Friedensfest

Kinder bemalen in Leitershofen rund 250 Friedenstauben aus Holz für die Ukrainehilfe. Was beim Maifest noch alles geboten war.

Ein ganz besonderes Maifest haben der Elternbeirat der Leopold-Mozart-Schule und die Stadt in Leitershofen am Sonntag gefeiert. Denn: Das bunte Treiben unter dem Baum hätte eher das Prädikat "Friedensfest" verdient. Schließlich bemalten mehr als 250 Schulkinder Friedenstauben aus Holz, die dann später in dem in ukrainischen Farben geschmückten Maiele aufgehängt wurden.

Den ganzen Nachmittag herrschte auf dem Platz vor der Leopold-Mozart-Schule Leitershofen reges Treiben. Die Eltern hatten ein üppiges Küchenbüfett vorbereitet, zudem gab es Würstchen und auch für Musik war gesorgt. Klar, dass auch viele Großeltern sich nur allzu gerne auf den Weg zur Schule machten. Sogar Bürgermeister Paul Metz ließ es sich nicht nehmen, mit seiner Posaune in den Reihen des Musikvereins für den richtigen Ton zu sorgen. Den kreativen Teil der Bemalung übernahm die Jugendinitiative Stadtbergen, und das Spielmobil des Kinderschutzbunds Augsburg sorgte dafür, dass beim Nachwuchs keine Langeweile aufkam. Der Erlös des Tages kommt zu 100 Prozent der Ukrainehilfe Stadtbergen zugute.

Am Tag zuvor hatten die Maibaumfreunde in Deuringen bereits den Beginn des Wonnemonats begrüßt. Hier schmeckten den Besuchern vor allem die leckeren Steckerlfische, und auch der türkische Kebab fand hinreichend Absatz.