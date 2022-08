Skulpturen von Tobias Kammerer funkeln in Leitershofen im Licht

Der Kunstraum Leitershofen präsentiert den Maler und Bildhauer Tobias Kammerer. Ein Besuch der Ausstellung lohnt sich vor allem in den Abendstunden.

Bei strahlendem Sonnenschein wurde die neue Ausstellung des Kunstraums Am Pfarrhof Leitershofen mit dem Titel „Skulpturen des Lichts“ eröffnet. Bis zum 25. September zeigt die Galerie Glasskulpturen für den Außen- und Innenbereich sowie Malerei der letzten 20 Jahre von Tobias Kammerer.

Der Arbeitsschwerpunkt des Malers und Bildhauers aus Rottweil ist die „Kunst in der Architektur“. Der 54-Jährige studierte freie Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Wien bei Arik Brauer und Josef Mikl. Nach Abschluss zum Magister Artium folgte ein weiteres Studium der Bildhauerei bei Bruno Gironcoli von 1992 bis 1993. In einem ausführlichen Künstlergespräch, das Paul Kießling vom Kunstraum mit dem Künstler führte, erhielten die Gäste einen intensiven Einblick in die Arbeitsweise des Künstlers. Umrahmt wurde die Veranstaltung vom Uli Fiedler Trio mit jazzigen Klängen.

Ein Besuch lohnt sich besonders in den Abendstunden

Doch nicht nur bei Sonnenschein sind die Glasarbeiten reizvoll. Die Glasskulpturen entwickeln unter künstlichem Licht eine besondere Wirkung. Dies konnten die Besucher, unter ihnen auch Stadtbergens Zweiter Bürgermeister Michael Smischek, auch in den Abendstunden erleben. Die nächste Möglichkeit, die Arbeiten mit einer farbigen Illumination zu erleben, ist Samstag, 27. August, von 15 bis 22 Uhr. Die Ausstellung ist während der Sommerferien am Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Sonderführungen nach Vereinbarung (Mail galerie@kunstraum-leitershofen.de oder Telefon 0170/40 900 15). Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen. Weitere Informationen unter www.kunstraum-leitershofen.de. (AZ)