Spektakulärer Unfall führt zu Straßensperrung

Eine Autofahrerin rammt in der Augsburger Straße ein parkendes Fahrzeug. Sie wird verletzt, die Feuerwehr muss die Durchgangsstraße sperren.

Aus noch ungeklärter Ursache ist es am Mittwochvormittag, 4. Oktober, zu einem spektakulären Unfall in der Augsburger Straße im Stadtberger Stadtteil Leitershofen gekommen. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr Leitershofen, Thomas Seitz, berichtet, war eine Autofahrerin aus bislang ungeklärtem Grund etwa auf Höhe der Hausnummer 8 in die Seite eines geparkten Autos gefahren. Weil die Feuerwehr zunächst von einer eingeklemmten Person im Unfall verursachenden Fahrzeug ausgegangen war, wurden auch die Feuerwehren aus Deuringen und Stadtbergen alarmiert.

Bei Eintreffen der Helfer war die Fahrerin jedoch bereits aus dem Fahrzeug befreit. Personen, die sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Spatenstich eines Bauvorhabens versammelt hatten, hatten bereits Erste Hilfe geleistet. Die Feuerwehr musste die Augsburger Straße zeitweise wegen der Aufräumarbeiten sperren und anschließend noch die Verkehrslenkung übernehmen. Vermutlich entstand an beiden beteiligten Fahrzeugen ein Totalschaden. Über die Schwere der Verletzung der Frau gibt es noch keine Informationen. (jah)

