Lützelburg

vor 1 Min.

Unfallflucht mit 2500 Euro Sachschaden in Lützelburg

Zu einem Fall von Unfallflucht kam es am Donnerstagvormittag in Lützelburg, berichtet die Polizei. Der Verursacher hinterließ Sachschaden an einem geparkten Auto.

Vermutlich beim Ausparken ist ein Unbekannter gegen ein in Lützelburg geparktes Auto gefahren. Laut Polizei stand das Fahrzeug am Donnerstag zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Georgenstraße. In diesem Zeitraum fuhr der Unbekannte das geparkte Auto an und flüchtete anschließend, berichtet die Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen, die unter der Telefonnummer entgegengenommen 0821/323-1810 werden. (kinp)

