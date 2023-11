Wenn ein Wunschpunsch die Welt bedroht

Mit einem Klassiker haben die Lützelburger Theaterkids die mehrjährige Corona-Pause beendet. Und die ersten Vorstellungen waren sehr erfolgreich.

Die Lützelburger Theaterkids spielen wieder. Das seit fast 25 Jahren bestehende Lützelburger Kinder- und Jugendtheater des TSV Lützelburg unter Regie von Cornelia Müller brachte nach den langen Corona-Pausenjahren Michael Endes „Wunschpunsch“ auf die Bühne. Es gibt noch zwei Vorstellungen für Kurzentschlossene.

Mit nur sechs Darstellerinnen bringen sie alle Figuren facettenreich auf die Bühne. Wird es dem Tierreich, repräsentiert durch den scheinbar naiven, dick-gemütlichen Kater Maurizio di Mauro (Katharina Kopold) und durch den temperamentvollen, etwas zerrupften, öfters genervten Raben Jacob Krakel (Valentina Weishaupt) gelingen, die Welt zu retten vor dem naturzerstörenden Bösen? Dieses wird repräsentiert durch den perfiden Professor Dr. Beelzebub Irrwitzer (Katharina Müller) sowie seiner durchtriebenen Tante Tyrannja Vamperl, von Beruf Geldhexe (Mia Wagner).

Der Gerichtsvollzieher aus dem Höllenreich (Johanna Bronner) überbringt am Silvesterabend um 17 Uhr die schlechte Nachricht, dass in diesem Jahr noch viele böse Taten an Naturzerstörung fehlen, wie 10.000 getötete Bäume und fünf vergiftete Flüsse, zur jährlichen Sollerfüllung.

Lützelburger Darstellerinnen brillieren

Professor und Tante erinnern sich an ein altes Rezept für einen Wunschpunsch, der diese Misere besonders perfide beheben könnte, indem man beim Trinken des Punsches lauter positive Wünsche äußert, die sich dann postwendend in ihr böses Gegenteil verkehren. Man verschreibt sich dem Frieden, und es gibt Krieg, man beschwört eine heile Natur, die dann prompt zerstört wird. Die geheim agierenden Haustiere der beiden Bösewichter, eilen zu einem wirksamen Gegenzauber. Sie müssen rechtzeitig auf den Turm zur schicksalsträchtigen Glocke gelangen, wo die eindrucksvolle Statue des Heiligen Sylvester gerade zum Leben erwacht. Sylvester (Theresa Winter als Statue) versteht sich als Garant der traditionellen Ordnung, der keine Tricksereien duldet.

Das Stück ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet. Unterstrichen wird die turbulente Geschichte in der Regie von Cornelia Müller durch liebevolle Ausstattung und Bühnengestaltung mit vielen technischen Effekten inklusive echter Magie. Weitere Aufführungen gibt’s noch Samstag und Sonntag, 18./19. November, jeweils um 17 Uhr im Theaterheim Lützelburg. Der Eintritt beträgt für Erwachsene zehn Euro, für Kinder fünf Euro. (AZ)

