Mann fährt ohne Führerschein Auto

Anders als ein Mann der Polizei in Altenmünster rzählte, hatte er seinen Führerschein gar nicht vergessen.

In Altenmünster ist am Freitagmorgen um 7.30 Uhr ein 45-Jähriger in Altenmünster einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen worden. Bei der Kontrolle seiner Dokumente gab er der Polizei gegenüber an, seinen Führerschein vergessen zu haben. Entgegen der Behauptung stellten die Beamten fest, dass dem Mann bereits im vergangenen Jahr die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Sie entbanden die Weiterfahrt. Den 45-Jährigen erwartet nun eine Anzeige. (corh)