Margertshausen

06:00 Uhr

In Margertshausen backt Familie Schnell bereits in vierter Generation

Bäckermeister Thomas Schnell backt in der vierten Generation für seine Kunden Brot in Margertshausen.

Plus Die Bäckerei Schnell in Margertshausen ist fest in Familienhand und soll es auch künftig bleiben. Das Geschäft hat sich einen Namen gemacht.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Bäckermeister Thomas Schnell fertigt in Margertshausen Brezen und Brot noch vom Chef selbst. Tierkühl-Aufbackware ist seine Sache nicht. Im Geschäft bleibt alles in Familienhand: Die Kunden bedient Chefin Daniela Schnell. Dass die Backwaren hier noch selbst gemacht werden, hat sich längst bereits in einem großen Umkreis herumgesprochen.

