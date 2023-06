Unbekannter fährt Straßenlaterne um

Auch das ist Fahrerflucht: Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hat eine Straßenlaterne am Sportplatz umgefahren.

Bereits am letzten Dienstag, 13. Juni, wurde in der Zeit zwischen 19 und 21 Uhr, wie die Polizei jetzt mitteilt, am Wendehammer vor der Zufahrt zum Sportplatz Margertshausen eine Straßenlaterne umgefahren. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich vom Unfallort ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden wurde auf 2300 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18900 entgegen. (jah)

