Bannwald-Bündnis will restlichen Lohwald retten

Plus Gut fünf Hektar Bannwald sind bereits abgeholzt. Wie geht es jetzt weiter? Und welche Folgen hat die illegale Abseilaktion der Klimacamper? Erste Antworten.

Lechstahl und kein Ende: Nach der umstrittenen Abseilaktion bei der Regierung von Schwaben haben die Klimacamper angekündigt, ihren Widerstand gegen die Erweiterung von Lechstahl in den Bannwald hinein fortzusetzen. Insgesamt darf das Unternehmen dort nach einem derzeit gültigen Bebauungsplan gut 17 Hektar roden, mehr als fünf davon wurden am vergangenen Wochenende schon abgeholzt.