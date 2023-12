Die Hilfe aus Meitingen für Kinder in Sri Lanka geht weiter

Der Verein "Zukunft für Kinder" hat viele Projekte vor, unter anderem soll es um Sport dabei gehen.

Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins Kinderhilfswerks „Zukunft für Kinder“ standen Neuwahlen an. Wieder gewählt wurden 1. Vorsitzender Manfred Weber, stellvertretende Vorsitzende Hildegard Steiner, Kassenwartin Andrea Süß und Schriftführerin Elfriede Weglehner, Ehrenvorsitzende Elfriede Süß, die Gründerin des Vereins aus Erlingen ist nach wie vor aktiv und beratend dabei. Auch in Sri Lanka gibt es eine sehr hohe Inflation und macht das Ganze für die Menschen dort allgemein nicht leichter.

Die Schule beherbergt über alle Klassenstufen ein bis elf aktuell 300 Kinder. 24 Kinder konnten dieses Jahr die „Mittlere Reife“ erfolgreich abschließen. Die Nachfrage für die Schule von außen ist enorm groß. Man hat sich deshalb entschieden ein weiteres Schulgebäude mit zunächst 4 Klassen zu realisieren. Der Wunsch wäre, das Projekt bis zum 20-jährigen Bestehen von „Future for Children“ 2025 einweihen zu können.

84 Kinder besuchen zurzeit den Kindergarten

Wichtige Themen für das kommende Jahr 2024 sind der Bereich der „Digitalisierung“. Das „IT-Wissen“ im schulischen Kontext soll weiter ausgebaut werden. Über das gesamte Jahr 2023 konnten 8 Laptops für den IT-Unterricht bereitgestellt werden. Weiter geht es neben dem Trinkwasser, das über Lava Gestein aus dem Berg entnommen werden kann, auch um die Aufbereitung anderweitigen Wassers aus den Brunnen. Diese müssen mit Filtersystemen ausgerüstet werden, um die Verunreinigung durch Sand zu minimieren und um ständige Kosten der Reinigung einzusparen.

Neben Volleyball, das ein Nationalsport in Sri Lanka ist und der bereits angeboten wird, steht nun eine weitere Sportart wie Leichtathletik im Fokus. Diese soll in den Schulplan aufgenommen und gefördert werden. Auf Wunsch der Kinder und Jugendlichen gibt es auch Bestrebungen über den Bau einer Kletterwand nachzudenken. Von der „Kletterhalle Donauwörth“ wurden bereits verschieden „Boldergriffe und Seile“ gespendet. Um diese Vorhaben sinnvoll umzusetzen, sucht „Future for Children – Zukunft für Kinder“ noch Sponsoren.

Die Auftragslage in der Schreinerei ist gut, Mönch Sadu, der die Schreinerei leitet, freut sich, dass diese Produktion maßgeblich, im Sinne der zur finanziellen Selbstständigkeit des Kinderförderprojekts, beitragen kann. Die Automobilwerkstatt hat noch Potenzial und soll stärker aktiviert werden.

Stand beim Christkindlesmarkt in Meitingen

Zugunsten des Kinderhilfsprojekts bot der Verein auf einem Stand des Weihnachtsmarktes in Meitingen Bioprodukte wie Zimt, Pfeffer und Tees an. Begleitet wurde der Verein auf dem Stand, von der Partnerschule der Realschule Meitingen, mit Lehrerin Claudia Arifianto und ihrer Helferin. Der Erlös kommt natürlich direkt dem Kinderhilfswerk zugute. (AZ)