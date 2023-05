Meitingen

17:30 Uhr

Freibad-Saison in Meitingen mit Müh und Not gerettet

Plus Am Pfingstsamstag soll das Sunsplash in Meitingen öffnen. Aufgrund von Personalmangel werden die Badezeiten so wie im vergangenen Jahr eingeschränkt.

Von Michael Siegel

Man bewege sich auf der letzten Rille, so Bürgermeister Michael Higl, aber – Stand heute – kann die Freibadsaison des Meitinger Sunsplash wie im vergangenen Jahr stattfinden. Heißt: Montag und Dienstag bleibt das Freibad aus Personalmangel geschlossen, an den übrigen Tagen wird immerhin nachmittags von 13 bis 20 Uhr aufgesperrt. Erster Öffnungstag soll der Pfingstsamstag, 27. Mai, werden. Nicht zuletzt wegen der anhaltenden Schwierigkeiten beim Badbetrieb sollen die Eintrittspreise auch im 20. Jahr unverändert bleiben.

Higl umriss das Problem: Nur mehr zwei hauptamtliche Kräfte mit allen erforderlichen Befähigungen stünden dem Markt diesen Sommer für die Badesaison zur Verfügung. Sie trügen die Verantwortung zum einen für die Sicherheit der Gäste in den Wasserbecken – und die tragen die Verantwortung für die Badtechnik, die die Wasserqualität sicherstellt. Darüber hinaus, so Higl, bekommen die Schwimmmeister tatkräftige Unterstützung von der örtlichen Wasserwacht, die an den Samstagen und Sonntagen einsatzbereit sein wird. Längere Zeit sei nicht klar gewesen, ob das Freibad diesen Sommer überhaupt öffnen könnte.

