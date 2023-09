Helmut Gensler blickt mit Freude auf 95 erfüllte Lebensjahre zurück

Seinen 95. Geburtstag feierte in diesen Tagen bei bester Gesundheit in der Marktgemeinde Meitingen das Urgestein Helmut Gensler. Und er hat noch einen Plan.

Halbrunder Geburtstag für Helmut Gensler. Der Meitinger wurde in diesen Tagen 95 Jahre alt. Doch er hat noch einiges vor. Denn der Jubilar hat sich ein Alter von 104 Jahren zum Ziel gesetzt. Nun wurde er aber erst einmal gefeiert.

Helmut Gensler erblickte als eines von fünf Kindern beim Ehepaar Richard und Maria Gensler in Eckweisberg bei Hilders in der Rhön das Licht der Welt. „Hart im Nehmen und stark im Geben war schon immer mein Lebensmotto“, sagt er auf die Frage, wieso er noch nach 95 erlebnis- und arbeitsreichen Jahrzehnten so fit, fröhlich und ausgeglichen wirkt. Mit seinen Eltern und Geschwistern ist Helmut Gensler, als er noch in den Kinderschuhen steckte, viel durch die Natur gewandert und wäre, wie er betont, sehr gerne Förster geworden. „Aufgrund des damaligen Einstellungsmangels im Bereich Forstwirtschaft scheiterte dies im Jahr 1942 jedoch.

Denn schließlich verwarf er den Herzenswunsch und begann eine kaufmännische Lehre in einem Betrieb in Fulda, in dem er sich im Laufe der Jahre bis zum Geschäftsführer hocharbeitete. Im Jahr 1954 gab er seiner Jugendliebe Helene Heidel das Jawort. Es folgte ein Wohnortwechsel in das malerische Rhöndörfchen Batten in Hessen, in dem er gemeinsam mit seiner Frau ein Lebensmittelgeschäft betrieb. Im Laufe der glücklichen Ehejahre kamen sieben Kinder zur Welt. Mittlerweile bereichern auch noch zwölf Enkel- und fünf Urenkelkinder das Familienleben.

Einst war der Meitinger Helmut Gensler jüngster Bürgermeister von Hessen

Einen besonderen Hang hatte der Jubilar schon immer zur Politik und so kam es, dass er im Alter von erst 32 Jahren zum Bürgermeister in Batten gewählt wurde. „Ich war damals der jüngste Bürgermeister von Hessen“, denkt Helmut Gensler stolz zurück und erzählt von den zahlreichen zu bewältigenden Anforderungen und Baumaßnahmen in seinem Heimatort, die mit Erfolg abgeschlossen werden konnten. Nach Beendigung seiner Bürgermeisteramtszeit führte der Lebensweg von Helmut Gensler beruflich nach Hannover wo er viele Jahre im Nieder-sächsischen Landesamt für Bodenforschung und in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe tätig war.

Im Jahre 2014 verstarb Helene Gensler, von der er Jubilar seit einigen Jahren getrennt gelebt hatte. 1994 zog Helmut Gensler nach Meitingen um. „Dieser liebenswerte Ort hat mich magisch angezogen“, erzählt er. Hier wurde er schnell heimisch, bezog ein Haus mit Garten und trat in die Gemeinschaft der Kegelfreunde ein. Vor 26 Jahren lernte Gensler seine Lebensgefährtin Erika Stump kennen, mit der er gemeinsam in einer gemütlich eingerichteten Wohnung lebt. Das Paar unternimmt noch heute gerne Reisen durch Deutschland und ins benachbarte Europa.

Als ein Gratulant ihn fragte, wie alt er eigentlich werden möchte, kam es wie aus der Pistole geschossen: „104 Jahre, diese Zahl habe ich mir in den Kopf gesetzt und möchte dieses Alter bei gutem geistigen und körperlichen Gesundheitszustand, erreichen. Zum großen Gratulantenkreis bei der Feier im Gasthof Neue Post gehörten neben der Familie auch Freunde und Bekannte aus den Vereinen, das Jugendblasorchester unter der Leitung von Walter Möckl sowie Meitingens zweite Bürgermeisterin Claudia Riemensperger.