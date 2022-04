Meitingen

Hubert Schuster versteht so viel vom Fischen wie kaum ein anderer

Plus Seit 24 Jahren ist Hubert Schuster der Vorsitzende des Meitinger Fischvereins. Die Liebe zur Natur wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Heute sind seine Expertisen in ganz Bayern gefragt.

Von Matthias Schalla

Die Auszeichnung der LEW, die der Fischerverein Meitingen vor zwei Jahren erhalten hat, trifft den Nagel auf den Kopf. "Bessermacher" heißt der Wettbewerb und belohnt das Engagement von Vereinen für einen umweltfreundlichen und nachhaltigen Lebensraum. Hubert Schuster ist seit nunmehr 24 Jahren Vorsitzender bei den Meitinger Petrijüngern und seine Expertisen sind mittlerweile bis über die Grenzen des Augsburger Lands gefragt. Kein Wunder, schließlich wurde ihm die Liebe zur Natur sprichwörtlich in die Wiege gelegt. Vielleicht war er sogar deshalb vor einigen Jahren am Lech bei einem außergewöhnlichen Sensationsfund dabei.

