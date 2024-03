Meitingen

vor 33 Min.

Im ehemaligen Kaufhaus Liepert ist ein Hörakustiker eingezogen

Hörakustiker in Meitingen: Oliver Kotschi.

Plus Im ehemaligen Kaufhaus Liepert in der Hauptstraße in Meitingen tut sich wieder etwas. Dort ist ein Hörakustikermeister eingezogen.

Von Steffi Brand

Nach dem Umbau erhielten Kunden dort im vorderen Teil des ehemaligen Liepert-Kaufhauses bereits Möbel im American-Style und zuletzt italienische Lebensmittel. Nun zieht mit Oliver Kotschi ein Neugründer ein. Ebendieser bezeichnet sich selbst als „Kümmerer“ und hat eine spezielle Profession: Er kümmert sich als Hörakustikermeister darum, Gespräche, Medien und die Umwelt wieder „hörbar“ zu machen. Eben dieses Motto hat er direkt zu seinem Firmennamen gemacht.

Eher zufällig fand der 49-Jährige eine Anzeige, in der nach einem Mieter für die Räumlichkeiten mit Blick auf den Grundschulpark und mit Parkplatzmöglichkeiten vor der Haustür gesucht wurde. Zum Wunsch-Standort für sein erstes eigenes Unternehmen gab es für Kotschi engagierte Vermieter die viel Unterstützung aus der Gemeindeverwaltung, berichtet er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen