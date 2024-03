Markus Schuster bleibt an der Spitze der Meitinger Kleintierzüchter

Der Meitinger Kleintierzuchtverein wird in diesem Jahr 70 und blickt unter anderem auf die Kreisgeflügelschau zurück.

Die Jahreshautversammlung des Meitinger Kleintierzuchtvereins und Umgebung 1954 im Vereinsheim der Meitinger Siedler stand im Zeichen der Vorstandsneuwahlen, Ehrungen und Auszeichnungen von Vereinsmeister, Pokalsiegern und langjährigen Mitgliedern.

Die Vorstandswahl für die nächste Amtsperiode von drei Jahren brachte folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Markus Schuster, 2. Vorsitzender Stefan Kneißl, SchatzmeisterRainer Schmidt, Gerätewart Herbert Rembold, Jugendleiter und Zuchtwart Tauben Stefan Kneißl, Zuchtwart Hühner Bernhard Ruisinger, Zuchtwart Kaninchen Florian Werner, Ringwart Dieter Wurster, Tätomeister Kaninchen Florian Werner, Richard Schuster.

In Meitingen fanden zwölf Kleintiermärkte statt

Als Beisitzer fungieren Thomas Schmid und Tobias Obermair. Die Kassenprüfung liegt in den Händen von Matthias Unger und Herbert Dieminger. Die Wahl des Zuchtbuchmeisters Kaninchen sowie der beiden Schriftführer wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. In einem kurzen Rückblick erinnerte der erste Vorsitzende Markus Schuster an die durchgeführten Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres.

In den nächsten drei Jahren stehen (von links) Dieter Wurster, Stefan Kneißl, Florian Werner, Richard Schuster, Markus Schuster, Thomas Schmidt und Tobias Obermeier (neu) an der Spitze der Meitinger Kleintierzüchter. Foto: Peter Heider

„Unser Vereinsleben“, so der Vorsitzende, „läuft nach der Pandemie wieder ganz normal und wir können auf mehrere Ereignisse im züchterischen sowie im geselligen Bereich zurückblicken. Erwähnenswert fand Schuster, dass im vergangenen November die Kreisgeflügelschau in Meitingen durchgeführt wurde und zwölf örtliche Kleintiermärkte stattfanden.

Vereinsmeister und Pokalsieger beim Meitinger Kleintierzuchtverein (von links): An-dre Falke, Dieter Wurster, Stefan Kneißl, Florian Werner und Richard Schuster. Foto: Peter Heider

Der Vereinsausflug führte die Vereinsmitglieder zum Baumkronenweg nach Kopfing, wo ein Tierpark besucht wurde. In diesem Jahr feiert der Verein im September sein 70-jähriges Gründungsjubiläum, das in kleinem Rahmen gefeiert wird.

Für langjährige Vereinszugehörigkeit konnte Markus Schuster (Bildmitte) Erwin Lerg (40 Jahre) und Vitus Wunderle (30 Jahre) ehren. Foto: Peter Heider

Markus Schuster ehrte erfolgreiche Kleintierzüchter und langjährige Vereinsmitglieder: Vereinsmeister Kaninchen: 1. Platz: Florian Werner, 2. Platz: Michael Geiger. Vereinspokal Kaninchen:1. Platz Richard Schuster, 2. Platz Florian Werner. Vereinsmeister Geflügel: 1. Platz Bernhard Ruisinger. Vereinspokal Tauben: 1. Platz Stefan Kneißl, 2. Platz Andre Falke. Vereinspokal Tauben: 1. Platz: Stefan Kneißl, 2. Platz: Andre Falke, 3. Platz Dieter Wurster. Für langjährige Mitgliedschaft im Kleintierzuchtverein Meitingen ehrte Schuster Erwin Lerg, der seit 40 Jahren dabei ist, und Vitus Wunderle, seit 30 Jahren Vereinsmitglied.