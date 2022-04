Meitingen

07:30 Uhr

Meitingen baut weitere Wohnungen

Plus Was tut sich in der Marktgemeinde? Bei der Bürgerversammlung berichtet Rathauschef Michael Higl ausführlich über die aktuellen Entwicklungen.

Von Michael Siegel

Rund zwei Stunden lang berichtete Bürgermeister Michael Higl (CSU) über die aktuellen Entwicklungen in der Marktgemeinde Meitingen. Zu der ersten Bürgerversammlung in Präsenz seit zwei Jahren waren rund 70 Menschen gekommen. Die wichtigsten Punkte aus Higls Bericht:

