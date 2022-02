Sind die Wandgemälde am Meitinger Kindergarten noch zu retten?

Seit mehr als 50 Jahren gibt es diese Bilder am Meitinger Kindergarten. Nun könnten sie verschwinden, obwohl das keiner will.

Tausendfach sind Kinder in den vergangenen 50 Jahren an zwei Bildern an der Mauer des Meitinger Kindergartens vorbeigelaufen. Und haben sich vielleicht davon auch für eigene Gemälde inspirieren lassen. Damit könnte es demnächst vorbei sein. Denn weil es Probleme am Gebäude gibt, könnten die Bilder in absehbarer Zeit verschwinden, wie Bürgermeister Michael Higl bei der jüngsten Gemeinderatssitzung darlegte.

Feuchte Stellen: Bilder am Meitinger Kindergarten könnten verschwinden

Das Problem: feuchte Stellen im Inneren des Gebäudes. Als Ursache benennen Experten, so der Bürgermeister, die Situation an der Außenwand des Hauses. Das war vor gut zehn Jahren energetisch saniert worden, was bedeutete, dass unter anderem eine Isolierung auf die Außenwände kam. Bei den Bauarbeiten seien die Bilder, die ein Künstler im Jahr 1968 auf die Wand gemalt hatte, ausgespart worden.

Mit dem Effekt, dass es jetzt eben dort, wo die Isolierung fehlt, im Inneren des Hauses Schwierigkeiten gibt - Thema Kältebrücke. Nach Worten von Bürgermeister Higl werde es wohl unumgänglich sein, dass auch dort, wo sich die Wandbilder befinden, eine Dämmschicht aufgebracht wird. Womit die Bilder möglicherweise verloren wären. Die Stimmung in der Marktgemeinderatssitzung ließ erahnen, dass die Verantwortlichen in der Gemeinde kreativen Vorschlägen zum Umgang mit den Kunstwerken nicht abgeneigt sind.