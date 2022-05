So beteiligt sich Meitingen an den Kosten für das Haus der Musik und Kultur

Plus Ein aktueller Beschluss des Marktrats Meitingen reduziert die Kosten für die Vereine um über 200.000 Euro. Und die Kommune erhält dafür Förderung.

Flughafen Berlin, Elbphilharmonie Hamburg, Stuttgarter Bahnhof -immer wieder sind große Bauprojekte dazu geeignet, Kritik hervorzurufen, etwa wenn es um den (langsamen) Baufortschritt oder Kostensteigerungen geht. Aber auch bei kleineren Vorhaben in der Region sind Kostensteigerungen ein bekanntes Übel. Viel Lob gab es jetzt hingegen auf der jüngsten Meitinger Gemeinderatssitzung für die Beteiligten am "Haus der Musik und Kultur", das Richtung Sommer für die ersten Nutzungen fertig werden könnte.