Bei einem schweren Unfall wird ein Wagen gegen Mauer geschleudert

Eine 57-Jährige nimmt in Mödishofen einem 51-Jährigen die Vorfahrt. Durch die Wucht der Kollision wird sein Wagen gegen eine Grundstücksmauer geschleudert.

Erheblichen Sachschaden und zwei leicht verletzte Personen hat es bei einem Unfall am Donnerstag in Mödishofen gegeben. Eine 57-jährige Autofahrerin war um 13.45 Uhr mit ihrem Peugeot in der Bahnhofstraße unterwegs und nahm einem 51-jährigen Ford-Fahrer die Vorfahrt.

Durch die Wucht der Kollision wurde der Ford noch gegen die Grundstücksmauer eines angrenzenden Anwesens geschleudert. Die Unfallverursacherin musste mit leichten Verletzungen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden. Der Ford-Fahrer erlitt ein Schleudertraum und begab sich selbst zum Arzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 24.000 Euro. (thia)