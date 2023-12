Einjähriges Mädchen rutscht aus und wird von einem Auto überrollt

Ein einjähriges Mädchen rutscht in Mödishofen beim Spielen auf die Straße und wird von einem Auto überrollt. Es bricht sich dabei den Unterschenkel.

Ein noch nicht zwei Jahre altes Mädchen ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall im Ustersbacher Ortsteil Mödishofen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, spielten gegen 18 Uhr mehrere Kinder in einer Einfahrt in der Drosselstraße. Beim Spielen liefen die Kinder in Richtung Straße. Eines der Kinder sah ein sich näherndes Fahrzeug und rief: "Auto." Das einjährige Mädchen wollte stehen bleiben, rutschte im Schnee aber aus und mit dem Bein voraus auf die Straße.

Das Bein des Mädchens wurde von dem Auto überrollt. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei brach sich das Mädchen dabei den Unterschenkel. Es wurde mit dem Rettungswagen in die Kinderklinik Augsburg gebracht. (jly)

