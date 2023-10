Mann aus Mödishofen soll 13.500 Euro für Teppichreinigung bezahlen

Eine laut Polizei "unverschämt hohe Rechnung" soll ein 85-Jähriger aus Mödishofen bezahlen. Erst als die Beamten eingreifen, findet sich eine Lösung.

Eine "unverschämt hohe Rechnung" erhielt ein 85-Jähriger aus Mödishofen, heißt es im Polizeibericht. Der Mann wollte, nachdem er am vergangenen Wochenende eine Werbung in seinem Postkasten gefunden hatte, acht Teppiche durch die werbende Firma reinigen lassen. Daher setzte er sich am Dienstag mit der Firma in Verbindung, welche bereits am gleichen Tag zwei Mitarbeiter vorbei schickte. Vor Ort wurde auch gleich ein Vertrag ausgefüllt und dem Mann wohl vorgegaukelt, dass seine Teppiche sehr wertvoll seien, berichtet die Polizei. Erst als die Männer mit den Teppichen bereits verschwunden waren, fiel dem Mann die laut Polizei „völlig überhöhte“ Rechnung über 13.500 Euro auf.

Der 85-Jährige wollte den Auftrag daher stornieren, wurde von der Firma aber mit dem Vorhalt, die Teppiche wären gerade wegen Motten eingefroren worden, nicht herausgegeben. Erst als die Polizei eingeschaltet wurde und der 85-Jährige bei der Firma im nördichen Landkreis vorstellig wurde, gab die Firma klein bei und erließ dem 85-Jährigen den Rechnungsbetrag, berichtet die Polizei. (kinp)