Petition: Mödishofer wollen ihren Bahnhof zurück

Mödishofer und Ustersbacher haben 1000 Unterschriften bei Landrat Martin Sailer vorgelegt. Mit ihrer Petition setzen sie sich für die Wiederbelebung ihres alten Bahnhofs ein.

Die Mödishofer hätten ihren alten Bahnhof gern zurück. Das haben sie jetzt mit einer Petition deutlich gemacht. Wie das Landratsamt berichtet, kamen gut 1000 Unterschriften aus Ustersbach und dem Ortsteil Mödishofen zusammen, die jetzt an Landrat Martin Sailer übergeben wurden.

Der könnte den Wunsch der Mödishofer als Mitglied des Aufsichtsrats der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) schnell an geeigneter Stelle anbringen. Die BEG organisiert den Nahverkehr auf den bayerischen Eisenbahnschienen. Und nicht nur Martin Sailer hofft, dass sich im Zuge des geplanten Bahnausbaus für den Fernverkehr zwischen Ulm und Augsburg auch Chancen für die Pendler in der Region ergeben.

Ustersbacher und Mödishofer verschaffen sich Gehör

In Ustersbach und Mödishofen wollen die Bürger nun offenbar frühzeitig die Weichen dafür stellen, dass ihr Wohnort bei der Debatte um den Nahverkehr nicht übersehen wird. Die Gemeinde selbst hat etwa 1200 Einwohner. Nun wurde eine Petition ins Leben gerufen, in der 1000 Anwohner fordern, dass der stillgelegte Mödishofer Bahnhof zwischen Dinkelscherben und Kutzenhausen an der sogenannten Bestandsstrecke modernisiert und dann wieder in Betrieb genommen werden soll.

Bewohner von Mödishofen und Ustersbach setzen sich mit einer Unterschriftensammlung für einen Bahnhalt in Mödishofen ein. Die Unterschriften haben sie jetzt dem Landrat Martin Sailer (links) übergeben. Foto: Julia Pietsch

Die Geschäftsführerin der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, Bärbel Fuchs, hatte vor wenigen Tagen erklärt, dass Kommunen, die Interesse an einem zusätzlichen Bahnhalt haben, sich melden sollten, damit der Vorschlag geprüft werden kann. Gute Aussichten auf einen neuen Bahnhalt haben nur Orte, an denen sich ein solcher Bahnhof wirtschaftlich führen lässt. Hinzukommt, dass die nötige Infrastruktur vorhanden sein oder geschaffen werden muss. Zubringerstraßen, Busverbindungen, Parkplätze und Ähnliches gehören dazu, liegen aber im Aufgabenbereich der Gemeinde vor Ort.

Landrat Martin Sailer unterstützt den Wunsch

In Landrat Martin Sailer haben die Anhänger der Petition nun einen Unterstützer gefunden: "Das gesamte Vorhaben, den Streckenabschnitt zwischen Dinkelscherben und Augsburg S-Bahn-ähnlich auszubauen, ergibt nur dann einen Sinn, wenn Ortsteile wie Mödishofen entlang der Strecke mit eigenen Haltestellen berücksichtigt werden", erklärte Martin Sailer. Im Rahmen eines Gesprächs im Landratsamt überreichten die Initiatoren der Petition dem Landrat die Unterschriftenliste. Wie bereits bekannt wurde, sollen im Augsburger Stadtteil Bärenkeller, in Neusäß-Vogelsang sowie in Burlafingen und im Osten Neu-Ulms ("Industrie") zusätzliche Bahnhalte eingeplant werden.

