Neusäß

vor 17 Min.

Die Show der Narrneusia entführt das Publikum in eine andere Welt

Die Showtanzgruppe nahm das Publikum mit auf Erkundungstour in die Welt von Pandora und zeigte die Geschöpfe in der Luft, auf dem Land und unter Wasser.

Plus Die Narrneusia kann auf 60 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken und startet nach zwei Jahren Corona-Zwangspause in der Stadthalle Neusäß in die Saison.

Von Melanie Langenwalter Artikel anhören Shape

Es funkelt überall. Ihre besten Gewänder haben die Menschen an diesem Abend aus dem Schrank geholt, um in die Stadthalle in Neusäß zu kommen. Lange genug haben sie darauf gewartet und ihn schmerzlich vermisst - den Inthronisationsball der Narrneusia. Nun wird zum ersten Mal die diesjährige Show von Anfang bis Ende gezeigt und auch die neuen Prinzenpaare werden in ihr Amt eingeführt. „Endlich! Endlich stehen wir wieder hier auf der Bühne“, sagt Felix Vetter, Moderator der Showtanzgruppe, der es kaum abwarten kann, dass der Abend beginnt.

