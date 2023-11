Hans Sigl: „Die Schauspielerei kam quasi über Nacht zu mir“

Er ist einer der beliebtesten Fernsehschauspieler Deutschland, doch Hans Sigl hat nehben dem "Bergdoktor" ein vielseitiges Repertoire. Im Interview spricht er darüber.

Sie haben ein Jurastudium begonnen, dann Englisch und Psychologie auf Lehramt studiert und dann abgebrochen. War die Schauspielerei schon zuvor eine heimliche Liebe?



Hans Sigl: Die Schauspielerei war tatsächlich keine heimliche Liebe. Sie kam quasi über Nacht zu mir. Erst Jahre später hat sich dann herausgestellt, dass meine Studientätigkeiten, also Lehramt und Jura, auch schon eine Art Vorbereitung waren auf die Rollen, die ich später spielen sollte. Dementsprechend habe ich das Lehramt mit großer Lust und Freude studiert. Die Schauspielerei kam dann aber wirklich erst später dazu.

Trotz Ihrer vielseitigen Tätigkeit am Theater und in Fernsehfilmen werden Sie doch vor allem mit dem „Bergdoktor“ identifiziert. Fühlen Sie sich dadurch auf eine Rolle reduziert?



Hans Sigl: Also wenn ich es nach 17 Jahren noch immer nicht geschafft hätte, auf eine Rolle angesprochen zu werden, dann hätte ich sicher etwas falsch gemacht. Ich habe aber durch viele andere Rollen durchaus gezeigt, dass es möglich ist, in dieser neuen, medialen Welt, als Schauspieler auch daneben noch verschiedenste Produktionen und Rollen anzunehmen. Aber das Hauptaugenmerk liegt natürlich klar auf dieser einen „Hauptrolle“, die mich im Moment begleitet. Aber ich finde es schön und wie sage ich so schön: Lieber in einer Schublade als nirgendwo.

Augenzwinkernd gefragt: Wollten Menschen schon einmal eine Diagnose von Ihnen erhalten, weil sie den Unterschied zwischen Rolle und Privatmensch nicht realisierten?



Hans Sigl: Nein, Menschen wollen keine Diagnose von mir. Aber sie haben definitiv eine geringere Hemmschwelle mir ihr gesamtes Privatleben und Krankheitsgeschichten von sich selbst oder auch Familienangehörigen mitzuteilen, weil sie davon ausgehen, dass ich natürlich alles verstehe, was sie mir da erzählen. Insofern ist es wirklich oft ein sehr sehr vertrauensvoller Umgang mit den Fans, wenn ich sie treffe.

Wenn man eine Rolle so lange spielt, wie den Martin Gruber, hat das einen Einfluss auf den Privatmenschen Hans Sigl? Wie hält man professionell Abstand?



Hans Sigl: Ja, kaum zu glauben, aber das geht. Wenn es dein Beruf ist und du diesen am Theater richtig gelernt hast, dann kann man eine Rolle spielen. Ich weiß, dass wenn ich am Abend meinen Arztkittel in der Praxis ablege, dann bleibt die Rolle eben dort hängen und am nächsten Tag ziehe ich sie wieder an. Das hat natürlich einen großen Vorteil, wenn man seriell arbeiten, wie ich mit Martin Gruber. Dann ist es einfacher. Wenn man einen Film dreht, ist es sicher etwas schwieriger.

Lässt Ihre Fernseharbeit heute noch Zeit, ein Kabarettprogramm zu schreiben?



Hans Sigl: Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich immer so ein paralleles Geschehen in meinem Kopf. Das funktioniert wunderbar. Ich glaube, ich habe in meinem Kopf nebenbei schon über 20 Programme geschrieben, die man jederzeit auf die Bühne bringen könnte. Hier ist für die kommenden Jahre auf jeden Fall einiges in Planung.

Lesen Sie dazu auch

Sie haben 2022 eine große Silvestershow im Ersten moderiert. Gibt es heuer eine zweite Runde?



Hans Sigl: Ja, es gibt eine zweite Runde in der ARD. Es wird großartig. Ich habe wieder die Ehre und das große Vergnügen viele tolle Künstler zu treffen und bei der größten Mottoparty, die ich kenne, wieder ins neue Jahr zu feiern!

Nach Neusäß kommen sie mit dem Programm „Weihnachten liegt in der Luft“? Dabei gibt’s Texte unter anderem auch von Bertolt Brecht und Astrid Lindgren. Wie kam es zu der Textauswahl?



Hans Sigl: Das ist einfach eine gemeinsame Zusammenarbeit und Erarbeitung mit dem Veranstalter und am Ende nimmt man die Texte, die uns am passendsten für die Veranstaltung erscheinen. Es wird ein toller Abend, mit tollen Texten und vielen Überraschungen.

Haben Sie schon weitere Projekte?



Hans Sigl: Ja, aber wie es so oft ist, darf ich natürlich noch nicht viel verraten. Im Frühjahr kommt ein sehr spannendes Projekt auf mich zu. Dazu kommen verschiedenste Live-Termine bei Literaturfestivals, Klassik-Abenden oder Comedy-Programmen. Natürlich gehen auch die Starnächte weiter. Dann habe ich in meinem Studio noch viele Termine, um meinen Live-Talk voranzutreiben, Hintze und Sigl wird auch ein Revival feiern… also langweilig wird mein nächstes Jahr definitiv nicht. Alle Live-Termine findet man auf meiner Homepage.

Zur Person: Hans-Dieter Sigl (geboren am 7. Juli 1969 in Rottenmann, Steiermark) ist ein österreichischer Schauspieler, der vor allem durch die Serie „Der Bergdoktor“ bekannt wurde. Nach der Matura begann an der Universität Salzburg zunächst ein Jurastudium, dann Englisch und Psychologie auf Lehramt. Nach dem Abbruch des Studiums absolvierte er seine Ausbildung als Schauspieler, Sänger und Tänzer am Tiroler Landestheater in Innsbruck, wo er von 1993 bis 1999 Ensemblemitglied war. Bekannt wurde er vor allem durch die Fernsehkrimi „SOKO Kützbühel“, in der er von 2001 bis 2006 als Major Andreas Blitz zu sehen war. Neben der Film- und Theatertätigkeit ist Sigl auch als Kabarettist mit eigenem Soloprogramm und der Bühnenshow „Hintze und Sigl“ aktiv. Seit 2008 spielt er die Titelrolle Martin Gruber in der ZDF/ORF-Serie „Der Bergdoktor“. Mit dem Programm "Weihnachten liegt in der Luft" ist er am Samstag, 9. Dezember, um 20 Uhr in der Stadthalle Neusäß zu Gast.