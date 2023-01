In der Trauer neue Kraft schöpfen: Susanne Ziegler bietet "Seelensport" an

Plus Wer einen geliebten Menschen verloren hat, zieht sich oft zurück und wird immer schwächer. Susanne Ziegler hat es selbst erlebt und bietet für Betroffene "Seelensport" an.

Trauer lähmt. Nicht nur die Seele, sondern auch den Körper. Das weiß Susanne Ziegler aus Ottmarshausen nur zu gut. Vor fast fünf Jahren kam ihr Sohn bei einem Unfall ums Leben. "Danach war nichts mehr wie zuvor." Seit über 20 Jahren ist sie mit ihrem Studio "Fit plus fidel" als Fitness- und vor allem Pilatestrainerin tätig, nun hat sie ein neues Bewegungskonzept speziell für Trauernde entdeckt, das sie sofort begeistert hat: den "Seelensport".