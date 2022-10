Mann bei Streit in Neusäß niedergestochen

Das Opfer liegt im Krankenhaus, der mutmaßliche Täter sitzt hinter Gittern. Doch die Hintergründe der Tat sind bislang rätselhaft.

Rätselhaft sind die Hintergründe eines Messerangriffs, bei dem am Samstag in Neusäß ein 38-jähriger Mann schwer verletzt worden ist. Ihn soll ein 27-Jähriger niedergestochen haben, der jetzt in Untersuchungshaft sitzt.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Samstagvormittag in einem Mehrfamilienhaus in Neusäß. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, in deren Verlauf der 27-Jährige zu einem Messer gegriffen haben soll. Sein mutmaßliches Opfer, das in dem Haus zu Besuch war, scheint noch verzweifelt versucht zu haben, die Attacke abzuwehren. Es erlitt Schnittverletzungen an den Händen und einen Stich in den Bauch. Nach einer Notoperation in der Uniklinik ist der 38-Jährige derzeit laut Polizei außer Lebensgefahr.

Polizei nimmt mutmaßlichen Messerstecher in Neusäß fest

Der 27-Jährige, der in dem Haus wohnt, wurde von einer Polizeistreife am Tatort angetroffen und festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind nach Angaben der Polizei derzeit noch unklar, auch die zur Tatzeit anwesende Ehefrau des 27-Jährigen konnte bislang nicht zur Klärung des Tatmotivs beitragen. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen umgehend übernommen.

Der Haftrichter hat am Sonntag gegen den 27-Jährigen einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft. (cf)

Lesen Sie dazu auch