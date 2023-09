Mülltonne angezündet: Polizei sucht Brandstifter

Ein Unbekannter zündet in Ottmarshausen eine Mülltonne an. Schnell steht auch eine angrenzendene Hecke in Flammen. Nun ermittelt die Polizei.

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Brandstifter. Er soll in der Nacht auf Dienstag zunächst eine Papiermülltonne angezündet haben. Diese befand sich in der Mühlbachstraße in Ottmarshausen. Gegen 2 Uhr riefen Anwohner die Polizei, weil das Feuer auch auf eine angrenzende Hacke überging. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand die Hecke lichterloh in Flammen.

Die Feuerwehr aus Ottmarshausen konnte zum Glück verhindern, dass das Feuer auf ein angrenzendes Wohngebäude übergeht. Somit entstand lediglich Sachschanden an mehreren Tonnen und an der Hecke in Höhe von rund 5000 Euro. Die Anwohner konnten wieder unverletzt in ihre Wohnungen gehen. Die Polizei Gersthofen sucht nun dringend Zeugen. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden.