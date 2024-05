"Super" war die einhellige Meinung beim Konzert in Neusäß

Einen Konzertabend der Superlative bot die Stadtkapelle Neusäß mit ihrem Rock-Pop-Konzert. Auch die Lightshow und die Videoeinspielungen konnten begeisterten.

"Let Me Entertain You" stand auf dem Programm des jüngsten Rock-Pop-Konzerts der Stadtkapelle Neusäß. Getreu dem Motto von Robbie Williams Song fühlte sich das Publikum in der ausverkauften Stadthalle einen Abend lang bestens unterhalten. Dabei war diesmal alles anders als gewohnt, angefangen beim Outfit der Musikerinnen und Musiker, die die Tracht zuhause gelassen hatten und in souveränem Schwarz auf der Bühne agierten. Auch die profunde Unterstützung mittels Keyboard, E-Gitarre und E-Bass von Jonathan Walcher, Christoph Waldmüller und David Walcher war neu, bis hin zu der gelungenen Idee einer Zusammenarbeit mit dem Großen Chor des Justus-von-Liebig Gymnasiums unter der Leitung von Veronika Wersin.

Jugendblasorchesters der Sing- und Musikschule als Vorband

Es war ein Rock Pop Konzertabend der Superlative. Bereits im Vorfeld wurden die Besucherinnen und Besucher von einer hervorragenden "Vorband" in Form des Jugendblasorchesters der Sing- und Musikschule Neusäß unter Leitung von Leonardo Dianori im Foyer eingestimmt. Begeisterungspfiffe, Mitklatschen und Jubel ohne Ende begleitete das gesamte Konzert und machte deutlich, dass die Musik nicht nur gehört, sondern auch gefühlt wurde.

Ideengeber für den Abend war Wasyl Zakopets

Gänsehaut pur erzeugten die Musikerinnen und Musiker bereits mit dem Rock-Mix von Bon Jovi. Solosängerin Anna Hüttl vom Justus-von-Liebig Gymnasiums begeisterte mit dem inspirierenden Pop-Hit "You Raise Me Up", wofür sie auch vom Publikum und den Musikerinnen und Musikern frenetischen Applaus erhielt. Ein "verrücktes Stück" kündigte anschließend der Leiter der Stadtkapelle Wasyl Zakopets, der die Idee zu diesem außergewöhnlichen Abend gehabt hatte, an. Mit dem sechsminütigen Song "Bohemian Rhapsody" kamen vor allem Queen und Freddie Mercurie-Fans auf ihre Kosten. Mit "Auf uns", dem offiziellen WM-Song aus 2014 von Andreas Bourani, boten die Akteurinnen und Akteure auf der Bühne ihrem Publikum anschließend eine empathische Hommage an Freundschaft und Zusammenhalt.

Zusammenarbeit mit Chor des Justus-von-Liebig Gymnasiums

Die jungen Männer des Großen Chors des Justus-von-Liebig Gymnasiums unterstützten mit ihren Stimmen das Medley "Let Me Entertain You" mit Songs von Robbie Williams. Großer Chor und Stadtkapelle boten anschließend das Lied "We Are The World", das 1985 von Michael Jackson und Lionel Richie geschrieben wurde. Der Programmpunkt "Coldplay In Symphony" ließ unter anderem die großen Hits wie "Viva La Vida" oder "Sky Full Of Stars" aufleben. Mit dem Klassiker "Tage wie diese" von den Toten Hosen kam es dann zum großen Miteinander von Chor, Orchester, Publikum und zum absoluten Höhepunkt des Abends.

Mit ihrem brillanten Rock-Pop-Konzert hat die Stadtkapelle ihren Fans eine besondere Überraschung geboten, angereichert mit einer begeisternden Lightshow sowie maßgeschneiderten Videoeinspielungen auf dem großen Bildschirm neben der Bühne. "Super" war die einhellige Meinung. Mit "Music" von John Miles, voll Poesie und mit viel Herzblut dargeboten, ging das offizielle Konzertprogramm zu Ende. Loderndes Feuer auf dem Bildschirm, ein begeisterndes Solo auf der E-Gitarre von Christoph Waldmüller und "Highway to Hell" waren eine wahrlich klasse Zugabe.