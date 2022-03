Unbekannte demolieren Verteilerkasten in Täfertingen

Ein Verteilerkasten in Täfertingen ist von Unbekannten offenbar völlig demoliert worden. Das hat Folgen.

Plötzlich fiel das Internet in einem Betrieb in der Boschstraße aus. Der Grund war schnell gefunden: Offenbar demolierten Unbekannte einen Verteilerkasten im Neusässer Ortsteil Täfertingen. Laut Betreiber solle das in der Nacht von Samstag auf Sonntag passiert sein, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden wird auf mindestens 1500 Euro geschätzt. (kinp)