Neusäß

vor 33 Min.

"Tribute to Adele" in der Stadthalle begeistert das Publikum

Tribute to Adele Stimmgewaltig und powervoll verkörperte Susanne Czech in bestem Sinne die Supersängerin Adele. Das Publikum dankte es ihr mit höchster Begeisterung.

Plus Die meisten kamen sicher als Fans der britischen Sängerin - und gingen als ebensolche von Susanne Czech aus Mannheim. Eine Hommage an einen Weltstar.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Man nehme eine stimmgewaltige Sängerin, unterstützt von grandiosen Backgroundsängerinnen, eine überragende, engagierte Band und erlebe einen spektakulären Musikabend. Fast hätte man meinen können, die Künstlerin Adele wäre in ihrer "Tribute to"-Show persönlich anwesend gewesen, so umwerfend und magisch konnte die Mannheimer Sängerin Susanne Czech diese interpretieren. Eine spektakuläre Hommage.

Susanne Czech, aus einer Musikerfamilie stammend, wurde die Liebe zur Musik buchstäblich in die Wiege gelegt. Bereits in jungen Jahren begann ihre Gesangskarriere und so verstand sie es in einer grandiosen zweistündigen Show, restlos zu überzeugen. Wer kennt sie nicht, all die unvergesslichen Welthits wie „Chasing Pavement“, „Rolling in the Deep“, „Hello“, „Skyfall“ oder "Someone like you". Die charmante Interpretin begeisterte mit ihrer kraftvollen und souligen Stimme. Ganz nebenbei erzählte sie dem Publikum auf unterhaltsame Weise noch einiges zur Person und den Anlässen, zu welchen die verschiedenen Lieder von der Sängerin Adele geschrieben wurden.

