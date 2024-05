Kinder und Erzieherinnen in Westheim freuen sich über mehr Platz

Das kreisrunde Kindergartengebäude in Westheim wurde um ein halbrundes Segment erweitert. Der zusätzliche Raum kann als Speisesaal und Küche genutzt werden.

"Durch den zusätzlichen Platz haben sich die Abläufe in unserer Einrichtung vereinfacht", erklärt Kindergartenleiterin Rabea Strehle, die sich über den Erweiterungsbau in ihrer Westheimer Einrichtung freut. Statt in den Gruppenräumen könne das Mittagessen jetzt im Speisesaal stattfinden. "Und, wir können eine zweite Gruppe mit längeren Betreuungszeiten mit warmem Mittagessen anbieten," so Strehle weiter.

Kindgerechte Ausstattung

Die Küche, die sich vorher im ohnehin beengten Personalraum befunden habe, sei jetzt auch auf Kinder angepasst. Durch ein niedriges Spülbecken und ausziehbare Stufenerhöhungen beispielsweise könnten die Kinder mühelos in die Küchenarbeit mit eingebunden werden. Auch bei der Auswahl der Möbel ist laut Strehle ein besonderes Augenmerk auf die Kinder gelegt worden: "Die Möbel in Erwachsenenhöhe lassen Kinder und Erwachsene auf Augenhöhe kommunizieren und schulen zugleich die Koordination der Kinder." Zudem schonten die großen Möbel die Rücken der Mitarbeiterinnen und könnten auch für Elterngespräche genutzt werden. Und auch für den Schallschutz wurde etwas getan: Die Tische haben schalldämpfende Tischplatten und zahlreiche Akustikpaneele an der Decke sorgen für eine angenehme Lautstärke während der Mahlzeiten.

Größere Spielfläche im Garten

Auch im Außenbereich wurde umgebaut und erweitert. Durch die Vergrößerung der Terrasse vor dem Speisesaal gebe es jetzt eine größere Spielfläche im Schatten oder auch für Schlechtwetter, wenn der Rasen gesperrt werden müsse, erläutert Strehle. In einem nächsten Schritt werde der Personalraum, in dem die ehemalige Küche integriert war, umgebaut und eine zusätzliche, barrierefreie Personaltoilette eingebaut. Die Baumaßnahme beziffert Strehle auf rund 450.000 Euro. (AZ)