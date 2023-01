Nordendorf

11:30 Uhr

Amphibien bremsen Gewerbegebiet in Nordendorf

Plus Beim Gewerbegebiet östlich des Nordendorfer Bahnhofes gab es Verzögerungen. So geht es dort nun weiter.

Von Josef Nittbaur

Im zweiten Anlauf konnte der Nordendorfer Gemeinderat nun den Bebauungsplan für das kleine Gewerbegebiet östlich des Bahnhofs beschließen. Während auf der gegenüberliegenden Seite des Kreisels bereits Ende 2022 mit den Arbeiten für die Erschließung des „Handwerkerviertels“ und das „Sondergebiet Lebensmittelmarkt“ begonnen worden war, musste das ursprünglich zeitgleich begonnene Verfahren für die Fläche am Bahnhof in die Verlängerung. Aufgrund von Amphibienfunden auf dem Gelände am Bahndamm wurde ein artenschutzrechtliches Gutachten notwendig.

