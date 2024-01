"Bewegungspark für Alle" könnte an Nordendorfs Schule entstehen

Das Schulsportgelände in Nordendorf wird neu angelegt. Vorschläge für einen Bewegungs- und Aufenthaltsbereich für alle Altersgruppen wurden jetzt vorgestellt.

Während die Arbeiten zur Sanierung und Neugestaltung der Außenanlagen an der Nordendorfer Schule witterungsbedingt noch pausieren, hat sich der Gemeinderat in seiner ersten Sitzung im neuen Jahr bereits mit dem zweiten Bauabschnitt beschäftigt. Das Büro "Eger & Partner" stellte Vorschläge für die Gestaltung eines Bewegungs- und Aufenthaltsbereiches für die Allgemeinheit vor. Da für diesen Bauabschnitt sogenannte Leader-Mittel beantragt werden sollen, erläuterte Franz-Josef Eger in der Sitzung, dass die Planung „etwas Besonderes“ sein und gegenüber ähnlichen Anlagen in der näheren Umgebung Alleinstellungsmerkmale aufweisen müsse. Insoweit skizzierte er südlich angrenzend an den neuen Schulsportplatz einen „Bewegungspark für Alle“ .

Boulderfindling und Bodentrampolin

In Egers Vorschlägen finden sich eine Finnenbahn, bei der Hackschnitzel ein besonders angenehmes Laufen ermöglichen, verschiedene Fitnessgeräte für alle Altersgruppen, ein Boulderfindling und ein Bodentrampolin. Das gesamte Gelände soll barrierefrei sein und die Geräte möglichst auch von bewegungseingeschränkten Personen genutzt werden können. Für die Wege und den notwendigen Fallschutz kommen nachhaltige Baumaterialien zum Einsatz. Der Bewegungspark wird sehr kompakt gehalten, damit der große Bereich im Süden für einen möglichen Turnhallenneubau freigehalten werden kann.

Machbarkeitsstudie zur Turnhalle

Nach der Diskussion der vorgestellten Planungsvarianten verständigte man sich darauf, die Planungen erst weiterzuentwickeln, wenn nähere Erkenntnisse zur Turnhalle vorliegen. Auf Nachfrage erläuterte Bürgermeister Tobias Kunz, dass dazu im vergangenen Jahr eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben worden war. Darin wird geprüft, ob die in den 1970er Jahren gebaute Turnhalle saniert, gegebenenfalls erweitert oder insgesamt neu gebaut werden soll. Für den Fall eines Neubaus wurde eine Optionsfläche im Süden des Schulsportplatzes freigehalten. Die Machbarkeitsstudie wird durch das beauftragte Büro in der kommenden Gemeinderatssitzung vorgestellt.

In der Dammstraße wurde ein Gebäude abgerissen. Im Rahmen einer Nachverdichtung sollen auf dem Grundstück nunmehr drei Reihenhäuser und ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten errichtet werden. Das Gremium stimmte dem Bauantrag einstimmig zu.

Bürgermeister Kunz informierte, dass der diesjährige Haushalt am 9. April beschlossen werden soll. Erfreulich sei die Entwicklung der Gewerbesteuer im abgelaufenen Jahr gewesen: Dem Ansatz von 500.000 Euro stehe nunmehr ein tatsächliches Aufkommen von 784.000 Euro gegenüber. Die Vergabe der Bauplätze im „Sonnigen Südwesten IV“ könne voraussichtlich in der Februarsitzung nach den aktualisierten Vergabekriterien an die Bewerber erfolgen.

Funde aus Nordendorf im Friedberger Schloß

Im Friedberger Schloß werden seit Dezember im Rahmen der Ausstellung „Das Lechtal im frühen Mittelalter“ auch Fundstücke aus Nordendorf gezeigt. Für Interessierte möchte die Gemeinde einen Bus organisieren.