Nordendorf

vor 31 Min.

Dieb stiehlt in Nordendorf einen Skoda Octavia

Ein grauer Skoda Octavia ist am Wochenende in Nordendorf gestohlen worden.

Der Besitzer parkt am Samstag sein Auto in der Blankenburger Straße in Nordendorf und macht einen großen Fehler. Als er am Sonntag losfahren will, ist der Wagen verschwunden.