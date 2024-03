Nordendorf

vor 31 Min.

Diese idyllisch gelegene Waldwirtschaft lockt Künstler aus aller Welt an

Das Team der Kulturgaststätte Walden in Blankenburg (von links): Verena Lehner, Peter Großhaueser und Stephan Bachter.

Plus In der Kulturwirtschaft Walden im Nordendorfer Ortsteil Blankenburg ist kulturell viel Außergewöhnliches geboten. Das ist nicht die einzige Besonderheit dort.

Von Patrick Oppenauer

So wie die Schmutter still und langsam unterhalb der Kulturwirtschaft Walden (ehemals Waldcafé Blankenburg) zwischen Wiesen, Wäldern und Äckern hindurchfließt, würde man kaum auf die Idee kommen, dass ein paar Meter weiter regelmäßig Künstlerinnen, Künstler und Kultur aus allen Himmelsrichtungen zu Gast sind. So gut wie jede Woche gibt es hier literarische oder musikalische Darbietungen, ob Folk Blues aus Finnland, die Neuköllner Nudler, Robert Stadlober mit seinem Programm über Kurt Tucholsky oder eine oppositionelle russische Mädchenrockband; die Liste derer, die hier schon zu Gast waren oder es noch sein werden, ist lang und abwechslungsreich.

Zu verdanken ist das vor allem Wirt Peter Großhauser. Der gebürtige Donauwörther hat die Wirtschaft während Corona übernommen und das kulturelle Angebot stark ausgeweitet. Lange Zeit hat er in Berlin gelebt und dort mehrere Bars geführt. „Wir haben viele Anfragen von Künstlerinnen und Künstlern – wir können fast gar nicht alle annehmen“, beschreibt er die vorteilhafte Situation. Sehr viele der Kunstschaffenden kenne er schon von Veranstaltungen in der Hauptstadt, und nun besuchen sie auf ihren Touren neben Städten wie eben Berlin, Prag, Stockholm oder Neapel auch Blankenburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen