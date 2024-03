Simone Solga: "Kabarett kann die Nachrichten nicht mehr toppen"

Plus Die ehemalige Kanzlerinnen-Souffleuse Simone Solga tritt in Nordendorf auf. Wir sprechen mit ihr über das Programm und warum sie sich über die heutigen Manieren aufregt.

Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt und weitere Krisen – wo finden Sie noch die Ironie für Kabarettauftritte?



Simone Solga: Oh, ich schaue auf unsere Bundesregierung, und die bietet mir genug Stoff. Ich muss nur die Nachrichten schauen und stelle fest, das ist ja vom Kabarett alles nicht mehr zu toppen.

Und jetzt droht auch noch eine Wiederkehr von Donald Trump ins amerikanische Präsidentenamt. Kann einem da nicht Angst werden?



Simone Solga: Wie heißt es immer: Angst ist ein schlechter Ratgeber. Die Zeiten sind wahrlich nicht schön, und umso wichtiger ist es, bei allem Frust mal zwischendurch einen Kabarettabend zu besuchen und wenigstens zwei Stunden zu lachen. Ich kenne das noch aus der DDR. Das verbindet, das löst und ist wichtig für die Seele. Nach meinem Programm bedanken sich die Zuschauer bei mir für den schönen, leichten und vor allem lustigen Abend, also kann es so falsch nicht sein