Nordendorf baut neuen Schulsportplatz

Im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Nordendorfer Gemeinderates stand die Neugestaltung der Schulsportanlagen. Diese sollen in einem späteren Abschnitt um einen "Mehrgenerationenpark" als Angebot für die Öffentlichkeit ergänzt werden. Doch so weit ist es noch nicht.